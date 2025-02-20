Edirne'de Baba Yaralamaktan Tutuklanan Zanlı Mahkemeye Sevk Edildi
Edirne'de, tartışma sonucu babasını bıçakla yaralayan 19 yaşındaki K.K., adli sorgulama sonrası tutuklandı. Baba M.K.'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Edirne'de babasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Gözaltına alınan K.K'nın (19) Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Zanlı sağlık kontrolü sonrası Edirne Adliyesi'ne getirildi.
Savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen K.K. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Baba M.K.'nın (44) ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Dün, Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki evlerinde zanlı, tartıştığı babasını bıçakla yaralamıştı. Yaralı baba ambulansla hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan K.K. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.