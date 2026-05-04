Edirne'de askeri araç duvara çarptı: 2 yaralı
Edirne'de askeri aracın gümrük peronlarının duvarına çarpması sonucu 2 asker yaralandı.
Edirne'de askeri aracın gümrük peronlarının duvarına çarpması sonucu 2 asker yaralandı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında devriye görevi yapan askeri araç, demir korkulukları aşarak gümrük peronlarının duvarına çarptı.
Memurların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 2 asker, sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci