Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla trafik denetimi gerçekleştirdi. 275 araç ve 120 kişi sorgulandı, kurallara uymayan 27 sürücüye para cezası kesildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Atatürk Bulvarı'ndaki denetim 13 ekip ve 27 personelin katılımıyla gerçekleşti.

Denetimde 275 araç ve 120 kişi sorgulandı.

Kurallara uymadığı tespit edilen 27 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Komisyondaki konuşmaları paylaştılar: DEM Parti, Öcalan için 'umut hakkı' istedi

Komisyondaki konuşmalar yayınlandı: Öcalan talebi çok su kaldırır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü yayılıyor! Çin'de vakalar 7 bini geçti, karantinalar başladı

Yine Çin yine salgın! Vaka sayısı binlerce kişiye ulaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.