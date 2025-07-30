Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Zübeyde Hanım Caddesi'nde 13 ekip ve 26 personelin katılımıyla yapılan denetime Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi.

Denetimde 108 kişi ve 71 araç sorgulandı, 2 araç ve sürücüsüne eksikleri nedeniyle işlem yapıldı.