Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı
Edirne Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 179 kişi sorgulanırken, 66 araç kontrol edildi ve 16 sürücüye ceza uygulandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un katılımıyla Naim Süleymanoğlu Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri uygulamada 179 kişi sorguladı, 66 aracı kontrol etti.
Denetimde 16 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel