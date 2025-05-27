Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 182 kişinin GBT sorgusu yapıldı, ehliyeti geçici olarak geri alınan sürücüler ve belgesiz araç kullananlar hakkında işlem yapıldı.

Edirne'de asayiş, trafik ve yasa dışı geçişleri önlemeye yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik ile Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla İstasyon Mahallesi İriş Sokak'ta denetim yapıldı.

Denetime İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Uygulama kapsamında 182 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetimlerde, 2 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alınırken, 2 kişiye belgesiz araç kullanmaktan idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 araç trafikten men edildi.

Alkollü araç kullandığı belirlenen bir sürücü hakkında da "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli görüşmesi sonrası Bakırhan 'Ne mi istiyoruz?' dedi, tek tek sıraladı

Görüşme sonrası Bakırhan "Ne mi istiyoruz?" dedi, tek tek sıraladı
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Sahibinin 'telef oldu' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi

Sahibi umudu kesmişti, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.