Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi: Uyuşturucu ve Bıçak Ele Geçirildi

Güncelleme:
Edirne Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetiminde, 185 kişi ve 56 araç sorgulandı. Denetimlerde uyuşturucu madde, bir bıçak ele geçirilirken, birçok sürücüye para cezası uygulandı ve bazı araçlar trafikten men edildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Atatürk Bulvarı üzerinde 13 ekip ve 27 personelin katılımıyla yapılan denetimde, 185 kişi ve 56 araç sorgulandı.

Ekipler yaptıkları aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve 1 bıçak ele geçirdi.

11 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 4 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konuldu.

Denetimde 4 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
