Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi: Aranan Afgan Gözaltına Alındı

Edirne'de Asayiş ve Trafik Denetimi: Aranan Afgan Gözaltına Alındı
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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan asayiş ve trafik denetiminde, 23 araç kontrol edildi. Denetimde, aranan bir Afgan uyruklu kişi gözaltına alındı ve kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Şükrüpaşa Caddesinde yapılan denetimde 23 araç kontrol edildi.

Durdurulan ticari takside yolcu olarak bulunan ve arandığı öğrenilen Afganistan uyruklu Z.M. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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