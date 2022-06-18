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Edirne'de arpa hasadı verimli devam ediyor

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de arpa hasadı verimli devam ediyor

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, arpa hasadında verimlerin iyi olduğunu bildirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, arpa hasadında verimlerin iyi olduğunu bildirdi.

Bayazıt, merkeze bağlı Hıdırağa köyünde arpa hasadına katıldı.

Üreticilerle sohbet eden Bayazıt, biçerdövere binerek hasat sevincine ortak oldu.

Bayazıt, yaklaşık 65 bin dekarlık alanda arpa ekimi yapıldığını, verimlerin iyi olduğunu belirtti.

Çiftçilere bereketli ve hayırlı bir sezon dileyen Bayazıt, "İlimizde 2021 yılında 63 bin 589 dekar alanda ekimi yapılarak, 29 bin 761 ton arpa üretimi gerçekleşmişti. Bu yılda tahmini 65 bin dekar alanda ekimi yapılan arpanın hasadı devam etmekte olup, verimlerin iyi olduğu izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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