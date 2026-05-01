Edirne'de arkadaşının tüfekle ateş ettiği iddia edilen 14 yaşındaki kız çocuğu öldü

Edirne'de 14 yaşındaki Gizem Özdemir, arkadaşı 14 yaşındaki A.Ç. tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında A.Ç. tüfekle Özdemir'e ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemir'in cenazesi morga kaldırıldı.

Zanlı A.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin
Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi

Fener kariyeri bitiyor!

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi

Fener kariyeri bitiyor!

Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı

Piyasaları sarsan Japonya hamlesi
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!