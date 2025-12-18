Haberler

Edirne'de 93 suçtan 90 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü, İstanbul'da yakalandı

Edirne'de 93 suçtan 90 yıl 8 ay 14 gün hapis cezasıyla aranmakta olan hükümlü, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yapılan operasyonla yakalandı. Hükümlü, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

EDİRNE'de 93 suçtan hakkında 90 yıl 8 ay 14 gün hapis cezasıyla aranması bulunan hükümlü, polisin operasyonuyla İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş, İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu; hakkında 'Bilişim sistemleri dolandırıcılığı' suçundan 69, 'Dolandırıcılık' suçundan 12, 'Banka veya kredi kurumları dolandırıcılığı' suçundan 5, 'Tehdit' suçundan 4, 'Şantaj' suçundan 1, 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan 1, 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' suçundan 1 olmak üzere 93 farklı suç dosyası kapsamında hakkında 90 yıl 8 ay 14 gün hapis ve 54 bin 920 TL para cezayla aranması bulunan hükümlünün İstanbul'un Bağcılar ilçesinde olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda yakalanıp kente getirilen hükümlü, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

