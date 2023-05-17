Edirne'de araçlar mahsur kaldı, vatandaş göle dönen yolda oltayla balık tutmaya çalıştı

Kısa sürede yolların göle döndüğü yağış nedeniyle Edirne'de araçlar mahsur kaldı, bir vatandaş ise çalışmalarını yetersiz bulduğu belediyeyi eleştirmek için yolda oltayla balık tutmaya çalıştı. Sağanak yağış nedeniyle caddeler göle dönerken bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazıları ise yollarda mahsur kaldı.

Edirne'de sağanak yağış sonrası bazı araçlar mahsur kalırken, sular altında kalan sanayi sitesinde ise bir vatandaş oltayla balık tutmaya çalıştı. Edirne'de öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini arttıran yağış hazırlıksız yakalananlara ve trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.

OLTAYLA BALIK TUTARAK BELEDİYE YETKİLİLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa sürede yollar göle döndü araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağış sonucu caddeler göle dönerken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti, bazıları ise yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan bazı araçları vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışırken bazı otomobillerin yardımına ise itfaiye ekipleri yetişti. Göle dönen yolda mahsur kalan araç güçlükle çıkarılırken, bir vatandaş ise sanayi sitesi önünde oltayla balık tutarak, belediye yetkililerine tepki gösterdi. Güney Çevre Yolu, Sanayi Sitesi Tren Garı civarı ve Tarihi Tunca Köprüsü de sağanak sebebiyle sular altında kaldı.

"HER YAĞMURDA AYNI SORUN"

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Hasan Çöl, "Her yağmurda saraçhanenin su sorunu var. Bu durum bizi çok etkiliyor. Su birikintisine giren araçlar mahsur kalıyor. Lütfen yetkililere sesleniyorum bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

"BELEDİYENİN HİÇBİR ŞEY YAPTIĞINI GÖRMEDİK"

Yolların çok bozuk olduğunu söyleyen Kemal Enak, "Kanalizasyon sorunu ayrı bir dert. Belediyenin şimdiye kadar hiçbir şey yaptığını görmedik. Daha önce söylemiştik ama bir işe yaramadı. Yerine getirmediler. Biz yollarımızın düzgün olmasını istiyoruz. Yollar sele döndü göl oldu. Her yer çöp çamur" diyerek tepki gösterdi.