Yangında 4'üncü katta mahsur kalan kişi, merdivenli araçla kurtarıldı

Edirne'de bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangında, yan dairede mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

EDİRNE'de apartmanın dördüncü katında çıkan yangında, yan dairede mahsur kalan kişi, itfaiye ekibi tarafından merdivenli araçla kurtarıldı. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi eski TOKİ konutlarındaki apartmanda çıktı. Apartmanın dördüncü katında Kader Kara'ya ait evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangına müdahale edildiği sırada yan dairede ismi öğrenilemeyen bir kişi, cama çıkarak yardım istedi. Dairede mahsur kaldığı anlaşılan vatandaşa, itfaiye ekibi merdivenli araçla ulaştı. Merdivenli araçla evden tahliye edilen kişi, tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan evdeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
