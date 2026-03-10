Edirne'de apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Fatih Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri tedbiren dışarı çıkarıldı.
Fatih Mahallesi Sandıkçı Mehmet Sokak'taki apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, apartman sakinlerini uyararak binayı tedbiren boşalttı.
Asansörün makine dairesinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun