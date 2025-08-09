Edirne'de Anız Yangını Tarım Arazisine Sıçradı

Edirne'ye bağlı Küçükdöllük köyünde anızda başlayarak tarım arazisindeki konteyner eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını kısa sürede yanındaki tarım arazisine de sıçradı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve köylülerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Tarım arazisinde bulunan konteyner ev kullanılamaz hale geldi.