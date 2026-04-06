Edirne'de üstyapı çalışmaları başladı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına geçildiğini duyurdu. Çalışmaların hızla devam edeceğini belirten Gencan, özellikle su problemlerine karşı önlemler alındığını ifade etti.

Gencan, üstyapı çalışmalarına belirlenen programın dışına çıkarak geç başladıklarını aktardı.

Buçuktepe mevkinde çalışmaların başladığını anlatan Gencan, şunları kaydetti:

"Buçuktepe sonrası Hilly kavşağında çalışmalara devam edeceğiz. Daha sonrasında ise Kaleiçi bölgesinde altyapı çalışmalarımız bitti abone bağlantılarımız devam ediyor. Hızlı şekilde Kaleiçi'ne ineceğiz. Tüm ekiplerimiz sahadalar üstyapı çalışmaları yağmur olmadığı sürece hızlı bir şekilde devam edecek. Zorlu bir süreçti. Bazı hemşehrilerimizin suya ulaşımı noktasında sıkıntılar yaşadık. Şehrimiz için en önemli çalışmalardan biriydi."

Gencan, kent merkezi ve meydanlarla ilgili de çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Son dönemdeki yağışlara da değinen Gencan, susuzlukla ilgili yaşanabilecek sorunların önüne geçildiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın seyri değişiyor! Savcıdan Nevzat Bahtiyar için yeni talep
Uşak Belediye Meclisi'nde oylama: İşte Özkan Yalım'ın yerine seçilen isim

İşte otel odasında basılan başkanın yerine seçilen isim

Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...

Beklenen oldu!