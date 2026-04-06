Edirne'de üstyapı çalışmaları başladı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, kentte devam eden altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve üstyapı çalışmalarına geçildiğini söyledi.

Gazetecilere açıklamada yapan Gencan, üstyapı çalışmalarına başlandığını belirtti.

Gencan, üstyapı çalışmalarına belirlenen programın dışına çıkarak geç başladıklarını aktardı.

Buçuktepe mevkinde çalışmaların başladığını anlatan Gencan, şunları kaydetti:

"Buçuktepe sonrası Hilly kavşağında çalışmalara devam edeceğiz. Daha sonrasında ise Kaleiçi bölgesinde altyapı çalışmalarımız bitti abone bağlantılarımız devam ediyor. Hızlı şekilde Kaleiçi'ne ineceğiz. Tüm ekiplerimiz sahadalar üstyapı çalışmaları yağmur olmadığı sürece hızlı bir şekilde devam edecek. Zorlu bir süreçti. Bazı hemşehrilerimizin suya ulaşımı noktasında sıkıntılar yaşadık. Şehrimiz için en önemli çalışmalardan biriydi."

Gencan, kent merkezi ve meydanlarla ilgili de çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Son dönemdeki yağışlara da değinen Gencan, susuzlukla ilgili yaşanabilecek sorunların önüne geçildiğini vurguladı.