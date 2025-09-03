Edirne'de Alkol Kontrolü ve İş Kazası

Edirne'de alkollü sürücülere ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler yaptıkları kontrollerde alkollü olduğu belirlenen sürücüler H.A, M.A. ve S.Ç'ye ceza uyguladı.

Denetimlerin süreceği kaydedildi.

Yüksekten düşen işçi yaralandı

Uzunköprü ilçesinde beşinci kattan düşen işçi tedaviye alandı.

Büyük Şehsuvarbey Mahallesi'ndeki inşatta çalışan C.T. dengesini kaybedip yere düştü.

Yaralı işçi haber verilmesi üzerine gelen ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosikletin aküsü çalındı

Edirne'de motosikletinin aküsü çalınan kişi polise başvurdu.

Abdurrahman Mahallesi'nde motosikletini park eden A.İ.E. döndüğünde akünün yerinde olmadığını fark etti.

A.İ.E. konuyla ilgili polise şikayette bulundu.