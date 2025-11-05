Haberler

Edirne'de Aile Yılı Kapsamında Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Edirne'de Aile Yılı Kapsamında Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, güvenli internet, dijital suçlar, siber zorbalık ve kadına yönelik şiddet ile mücadele konularında bilgi verildi. Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2025 Aile Yılı kapsamında farkındalık eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen eğitimde, güvenli internet, dijital suçlar, siber zorbalık ve kadına yönelik şiddet ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Eğitime müdürlük personeli katıldı.

Sağlık çalışanlarından Özcan'a ziyaret

Keşan Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Özcan, sağlık çalışanlarına ziyaretleri için teşekkür etti.

Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına gece gündüz demeden görev yapan sağlık emekçilerinin, insan hayatına dokunan en kutsal mesleklerden birini icra ettiğini aktaran Özcan, "Emekleri, gayretleri ve insanlık adına verdikleri mücadele için tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Gündeme bomba gibi düştü! Ajax maçı öncesi Mauro Icardi'ye büyük şok

Ajax maçı öncesi Icardi'ye büyük şok
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' afişleri şehri ayağa kaldırdı

"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri şehri ayağa kaldırdı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

İki milyarderin mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkat çekti
Fatih Ürek'in sağlık durumunda yeni gelişme: Gözlerini açıp kapattı

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.