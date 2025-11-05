Edirne'de Aile Yılı Kapsamında Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde 2025 Aile Yılı kapsamında farkındalık eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelince müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen eğitimde, güvenli internet, dijital suçlar, siber zorbalık ve kadına yönelik şiddet ile mücadele çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Eğitime müdürlük personeli katıldı.

Sağlık çalışanlarından Özcan'a ziyaret

Keşan Sağlık Çalışanları Derneği üyeleri, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Özcan, sağlık çalışanlarına ziyaretleri için teşekkür etti.

Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına gece gündüz demeden görev yapan sağlık emekçilerinin, insan hayatına dokunan en kutsal mesleklerden birini icra ettiğini aktaran Özcan, "Emekleri, gayretleri ve insanlık adına verdikleri mücadele için tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.