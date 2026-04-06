Keşan'daki cinayetin şüphelisi yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Metin Budak'ı (41), evinin önündeki otoparkta park halindeki minibüste tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen E.S. (26), yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken Havsa ilçesinde polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. E.S.'nin polise verdiği ilk ifadede aileler arasında yaşanan husumetten dolayı Budak'ı öldürdüğü söylediği öğrenildi.

Olay, dün, saat 19.00 sıralarında Yeni Mahalle Bülent Ecevit Caddesi 1-C Blok önündeki otoparkta meydana geldi. İnşaat ustası evli ve 3 çocuk babası Metin Budak, iş dönüşü 34 YZS 43 plakalı minibüsünü evinin önündeki otoparka park etti. İddiaya göre, bu sırada minibüsün yanına gelen E.S., belinden çıkardığı tabancayla açık olan camdan 6 el ateş etti. Budak, göğsüne isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli koşarak uzaklaştı. Metin Budak, yakınları ve komşuları tarafından özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Budak, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİNDİĞİ TAKSİDE YAKALANDI

Polisin, olayın ardından kaçan E.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. E.S., Edirne'ye gitmek için bindiği takside Havsa ilçesi girişindeki polis uygulama noktasında yakalanıp, gözaltına alındı. E.S.'nin, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

SİLAH ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

E.S., işlemlerinin ardından Keşan'a getirildi. Polis, cinayette kullanılan silahı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde buldu. E.S.'nin polise verdiği ilk ifadede Metin Budak'ı aileleri arasında yaşanan husumetten dolayı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı