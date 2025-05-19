Edirne'de 92 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de 92 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Edirne'nin Enez ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 92 kaçak göçmen ile bir organizatör yakalandı. Göçmenlerin Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

EDİRNE'nin Enez ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 92 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında balıkçı teknesinde bir grup kaçak göçmen bulunduğunu bilgisi aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi ve botu tarafından hareket halindeki balıkçı teknesi durduruldu. İtalya rotasındaki teknede yapılan kontrollerde 26'sı çocuk 92 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan organizatörle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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