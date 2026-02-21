Haberler

Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 9 kaçak göçmen yakalandı
Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan 9 Afgan kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 9 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Saçlımüsellim köyünde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
