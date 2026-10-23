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Edirne'de 9. Hudut Tugay Komutanlığına sancak verme töreni düzenlendi

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Edirne'de 9. Hudut Tugay Komutanlığına sancak verme töreni düzenlendi
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Edirne'de 9. Hudut Tugay Komutanlığına sancak verme töreni düzenlendi.

Edirne'de 9. Hudut Tugay Komutanlığına sancak verme töreni düzenlendi.

Törene, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala katıldı.

Törende gaziler ile şehit aileleri de yer aldı.

Kaynak: AA
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