Edirne'de 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Eski ve Saçlımüsellim köylerindeki denetimlerde Fas, Afganistan ve Güney Afrika uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.