Edirne'de 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler devam ediyor.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Eski ve Saçlımüsellim köylerindeki denetimlerde Fas, Afganistan ve Güney Afrika uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel