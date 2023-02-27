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Okulda kan donduran olay! 7. sınıf öğrencisi bıçakla 5 arkadaşını yaraladı

Güncel Haberler

Edirne'de, bir ortaokulda yaşanan kavgada bir kız öğrenci 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Hafif yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken arkadaşlarını yaralayan öğrenci ise polis merkezine götürüldü.

Karaağaç Ortaokulu'nda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi G.F, bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenciler Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli kız öğrenci G.F. polis merkezine götürüldü. İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Okulda kan donduran olay! 7. sınıf öğrencisi bıçakla 5 arkadaşını yaraladı

Kaynak: AA / Güncel

Edirne kavga 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Yazıkk:

Devletimizin en büyük sorunu kuralların kati olmaması baş gösteriyor her konuda buda kötü sonuçlara gidiyor.

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