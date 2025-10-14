Edirne'de 68 Kilo Kokain Ele Geçirildi

EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyon kapsamında TIR yapılan aramada, 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yaptığı çalışmada, yurt dışından gelen bir TIR'da uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Yurda giriş yaptıktan sonra takibe alınan TIR'a dinlenme tesisinde operasyon düzenlendi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada TIR'da 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 210 milyon lira olan uyuşturucuyla ilgili Y.Ö., S.Ç. ve Ö.B., gözaltına alındı, firari H.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.