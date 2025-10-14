Haberler

Edirne'de 68 Kilo Kokain Ele Geçirildi

Edirne'de 68 Kilo Kokain Ele Geçirildi
Güncelleme:
Edirne'de polis tarafından düzenlenen operasyonda bir TIR'da 68 kilo 650 gram kokain bulundu. Yakalanan uyuşturucunun piyasa değeri 210 milyon lira.

EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyon kapsamında TIR yapılan aramada, 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yaptığı çalışmada, yurt dışından gelen bir TIR'da uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Yurda giriş yaptıktan sonra takibe alınan TIR'a dinlenme tesisinde operasyon düzenlendi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada TIR'da 68 kilo 650 gram kokain ele geçirildi. Piyasa değeri 210 milyon lira olan uyuşturucuyla ilgili Y.Ö., S.Ç. ve Ö.B., gözaltına alındı, firari H.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
