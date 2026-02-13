Haberler

Suç örgütü üyesini diplomatik plakalı araçla yurt dışına kaçıran 6 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Edirne'de 'Casperlar' suç örgütüne mensup Mehmet Kurtoğlu'nun diplomatik plakalı araçla yurt dışına kaçırılmasına yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Edirne'de 'Casperlar' suç örgütü üyelerinden 'Emmi' kod adlı Mehmet Kurtoğlu'nun, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla yurt dışına kaçırılmasına yardım ettikleri gerekçesiyle yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.Ç., B.B.Ç., F.O., M.G., C.Ö. ve A.Y.F., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

