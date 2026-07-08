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Edirne'de 6 ayda 900 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de güvenlik güçlerinin yılın ilk 6 ayında düzenlediği operasyonlarda 900 düzensiz göçmen yakalanırken, 103 göçmen kaçakçılığı organizatörü hakkında adli işlem yapıldı.

Edirne'de güvenlik güçlerince yılın ilk 6 ayında düzenlenen operasyonlarda 900 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 103 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.

Türkiye'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kenti Edirne'de, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve hudut birliklerinin koordinasyonunda kent merkezi, sınır hattı ve kırsal bölgelerde yürütülen denetim ve operasyonlarda yılın ilk 6 ayında 900 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlenen 103 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun
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