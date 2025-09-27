Edirne'de 5 Kaçak Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 Afgan kaçak göçmen Demirköprü Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı ve işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalandı.
Demirköprü Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Eskiköy'deki 1'inci derece askeri yasak bölgede Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel