Edirne'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde düzensiz göçmen ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada 5 göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi 101. Sokak'ta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler bölgede yaptıkları kontrolde 5 düzensiz göçmeni kovalamaca sonucu yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel