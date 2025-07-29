Edirne'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde düzensiz göçmen ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada 5 göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Edirne'de 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi 101. Sokak'ta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bölgede yaptıkları kontrolde 5 düzensiz göçmeni kovalamaca sonucu yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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