Edirne'de 43 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Edirne'de hakkında 43 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalar kapsamında yakalanan hükümlünün, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan Edirne İlamat ve İnfaz Bürosunca 43 yıl 9 ay, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ise İstanbul Anadolu Çocuk İlamat Masasınca 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: AA