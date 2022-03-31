EDİRNE'DE 4 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler

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EDİRNE'DE 4 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Uzunköprü'nün Elmalı köyünde aynı aileden dede Mehmet Güner, oğlu Mehmet Güner, eşi Filiz Güner ve çiftin oğulları Anıl Güner'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye...

Uzunköprü'nün Elmalı köyünde aynı aileden dede Mehmet Güner, oğlu Mehmet Güner, eşi Filiz Güner ve çiftin oğulları Anıl Güner'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri savcılık sorgusunda serbest bırakılırken, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen B.E. (25), tutuklandı.

MOTOSİKLETLE KAÇARKEN YAKALANDI

Tutuklanan B.E.?nin Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde motosikletle yakalandığı belirtildi. Yol kontrolleri sırasında üzerinde kanlı kıyafetinden şüphelenin B.E.?nin güvenlik güçlerine kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınıp Uzunköprü'ye getirilen B.E., ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürüp, olay gecesi Elmalı köyünde olmadığını söylediği ancak baz istasyonu kayıtlarından köyde bulunduğunun belirlendiği kaydedildi. (DHA)

EDİRNE'DE 4 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

EDİRNE'DE 4 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

EDİRNE'DE 4 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uzunköprü Devlet Hastanesi, Mehmet Güner, Güncel, Haberler

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