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Edirne'de 4 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele, suç araştırma ve asayiş timlerinin müşterek operasyonunda yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 4 FETÖ şüphelisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Jandarma Edirne Suç Güncel Haberler

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