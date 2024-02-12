Edirne'de 35 internet sitesine erişim engellendi

Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 35 internet adresine erişim engellendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 35 internet sitesi tespit etti.

Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

Siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Uyuşturucu ve tabanca fişekleri ele geçirildi

Havsa ilçesinde bir araçta yapılan aramada uyuşturucu ve tabanca fişekleri ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçedeki devriyesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 2,18 gram skunk ve 72 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.