Edirne'de 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de emniyet güçleri, bir pansiyonda yapılan kontrol sonucu Irak uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir pansiyonda düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Pansiyonda yapılan kontrolde Irak uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
