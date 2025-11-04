Haberler

Edirne'de 3 FETÖ Üyesi Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Edirne'de 3 FETÖ Üyesi Yurt Dışına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı
Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı ve tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, meslekten ihraç edilen komiser ve öğretmenler adliyeye sevk edildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.

Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Uzunköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Saçlımüsellim köyündeki çalışması sonucu dün yakalanan A.A, H.G. ve M.E.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Meslekten ihraç edilmiş komiser A.A. ve öğretmen H.G. ile M.E.M, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
Haberler.com
