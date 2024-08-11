Edirne'de 3 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir tarlada yapılan operasyonda 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler imha edildi ve şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Edirne'de bir tarlada 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, D.Y'ye ait tarlada 3 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.
Kenevirler imha edildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.???????