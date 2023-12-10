Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de 261 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı

Edirne'de 261 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı

10 Aralık 2023 16:53 Son Güncelleme: 16:55 Abone Ol

Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli araçlar durduruldu ve içerisindeki kaçak göçmenler ile organizatörler yakalandı. Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, araçlar yediemin otoparkına çekildi.