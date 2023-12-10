Edirne'de 261 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı
Edirne'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli araçlar durduruldu ve içerisindeki kaçak göçmenler ile organizatörler yakalandı. Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, araçlar yediemin otoparkına çekildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 8 araç, durduruldu. Bu araçlarda 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör, yakalandı. Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 8 araç yediemin otoparkına çekildi.