Edirne'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, ilçeye bağlı Saçlımüsellim ve Hamitli köyleri ile ilçe merkezinde denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen Fas, Afganistan, Irak, İran, Pakistan ve Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel