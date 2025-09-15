Haberler

Edirne'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen bir aracı durdurdu. Araçta 20 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente düzensiz göçmen getireceği tespit edilen M.Ö'nün kullandığı panelvanı Uzunköprü'nün Eski köyünde durdurdu.

Araçta 11 Irak ve 9 Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Araca rehberlik ettiği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
