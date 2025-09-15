Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente düzensiz göçmen getireceği tespit edilen M.Ö'nün kullandığı panelvanı Uzunköprü'nün Eski köyünde durdurdu.

Araçta 11 Irak ve 9 Suriye uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Araca rehberlik ettiği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.