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Edirne'de 2 bin dönüm ayçiçek tarlası küle döndü

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı hamidiye köyünde çıkan yangında yaklaşık 2 bin dönüm ayçiçeği tarlası yandı. Yangın kontrol altına alınamadı.

Edirne'de 2 bin dönüm ayçiçek tarlası küle döndü

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı hamidiye köyünde çıkan yangında yaklaşık 2 bin dönüm ayçiçeği, tarlası yandı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın daha söndürülemedi.

Uzunköprü ilçesi Hamidiye köyü yakınlarındaki ayçiçeği tarlasında saat 17: .00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen orman itfaiye ekipleri, ve helikopterler ile yangına müdahale etti. Yangında 2 bin dönümlük ayçiçeği tarlası kül olurken, yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın devam ederken, ekiplerin de kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel

Uzunköprü Hamidiye Edirne Güncel Haberler

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