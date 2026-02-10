Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 18 kaçak göçmen yakalandı.

Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, Saçlımüsellim köyünde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.