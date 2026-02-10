Haberler

Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı

Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan 18 Afgan kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 18 kaçak göçmen yakalandı.

Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, Saçlımüsellim köyünde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
