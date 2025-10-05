Edirne'de 17 Kaçak Göçmen Yakalandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 17 kaçak göçmen yakalandı.

Serem Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri Uzunköprü'ye bağlı Gemici köyündeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan Afganistan ve Filistin uyruklu 10 kaçak göçmeni yakaladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Kavakayazma köyü kırsalındaki devriye görevi sırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Irak uyruklu 7 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.