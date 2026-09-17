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Edirne’de 16 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör şüphelisi gözaltında

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Edirne’de 16 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör şüphelisi gözaltında
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EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan 3 araçta yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 16 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma tarafından durdurulan 3 araçta yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 16 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy yolu üzerinde yaptıkları denetimlerde M.Y. (47), M.A.K. (43) ve F.Ş. (45) yönetimindeki araçları durdurdu. Araçlarda, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen aralarında çocukların da bulunduğu Afganistan, İran ve Irak uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatör şüphelileri M.Y., M.A.K. ve F.Ş., gözaltına alındı. Sürücülere, 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 64 bin 645 lira idari para cezası kesildi. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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