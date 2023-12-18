Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de 1209 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de 1209 Kaçak Göçmen Yakalandı

18 Aralık 2023 11:46 Güncelleme: 11:47 Abone Ol

Edirne'de son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda 1209 kaçak göçmen ile 35 organizatör şüphelisi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli araçlar durduruldu ve kaçak göçmenler ile organizatörler yakalandı. Kaçak göçmenler göç idaresine gönderilirken, organizatörler ise adli makamlara sevk edildi.