Edirne'de 110 Dönümlük Buğday Tarlası Yandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde bulunan Kocahıdır köyünde bir buğday tarlasında çıkan yangın, çevredeki tarlalara da sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucunda 7 çiftçinin tarlasında zarar meydana geldi.
Edirne'nin İpsala ilçesinde 110 dönümlük buğday ekili alan yandı.
Kocahıdır köyündeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevresindeki tarlalara da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine vatandaşlar, köydeki su tankeriyle destek verdi.
Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 7 çiftçinin tarlasında zarar oluştu.