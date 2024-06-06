Edirne'de 110 Dönümlük Buğday Tarlası Yandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde 110 dönümlük buğday ekili alan yandı.

Kocahıdır köyündeki bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevresindeki tarlalara da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine vatandaşlar, köydeki su tankeriyle destek verdi.

Kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 7 çiftçinin tarlasında zarar oluştu.