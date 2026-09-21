Edirne'de 1 milyon 158 bin 100 liralık ziynet çalınan evde temizlikçi şikayet edildi

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Edirne'de bir evden yüklü miktarda ziynet eşyalarının çalınması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evden 1 milyon 158 bin 100 liralık ziynet eşyası çalındığı ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

Ev sahibi Ş.A. evine temizliğe gelen S.D. hakkında şikayette bulundu.

Ekiplerin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA