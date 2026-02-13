Edirne'deki camiler gül suyu ile yıkanıp ramazana hazırlandı

Edirne Müftüsü Ercan Aksu, kentteki camilerin temizlenip gül suyu ile yıkanarak ramazan ayına hazırlandığını bildirdi.

Aksu, Eski Cami'de gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın İslam alemine ve Türk milletine hayırlar getirmesini temenni etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki ramazan temasının "Ramazan, cami ve hayat" olduğunu aktaran Aksu, medeniyetin cami merkezli olduğuna işaret etti.

Ramazan ayı dolayısıyla gerekli hazırlıkları tamamladıklarını ifade eden Aksu, "Camilerimizin temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Ramazanın gelmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Şu anda camilerimiz gül suyu ile yıkanıyor." dedi.

Ramazan ayında başta Kabe olmak üzere camilerin gül suyu ile yıkanmasının güzel bir gelenek olduğunu belirten Aksu, Edirne'nin tarihi camileri ve kültürel zenginliğiyle önemli bir şehir olduğunu söyledi.

Selimiye Camisi'nin yaklaşık 4 yıldır restorasyonda olduğunu hatırlatan Aksu, caminin ramazan ayında ibadete açılmasının planlandığını bildirdi.

Aksu, Selimiye Camisi'nde cuma ve teravih namazlarını kılmayı, mukabele dinlemeyi ve sohbet programlarına katılmayı heyecanla beklediğini ifade ederek, ramazan ayı boyunca Selimiye Camisi'nin bahçesinde çeşitli etkinlikler düzenleneceğini sözlerine ekledi.