Haberler

Edirne Belediyesinin ürettiği ayçiçeklerinin hasadı yapılıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediyesinin ürettiği ayçiçeklerinin hasadı yapılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Belediyesi tarafından belediyeye ait arazilerde yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadına başlandı.

Edirne Belediyesi tarafından belediyeye ait arazilerde yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadına başlandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Takındı, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleriyle hasat çalışmalarını takip etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, kamuya yeniden kazandırılan tarım arazilerinin üretimde değerlendirildiği belirtildi.

Hasat edilen ayçiçeklerinin işlenerek ayçiçeği yağına dönüştürüleceği ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağı bildirilen açıklamada, belediyeye ait tarım arazilerinin üretime kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA
Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi

Hindistan, donanma gemilerinin çarpışması nedeniyle Pakistan'a nota verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı

SPK düğmeye bastı! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralı

Maltepe’de iki araç çarpıştı: 2’si ağır 9 kişi yaralandı
8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay

8 kurşunla öldürülen öğretmenin cinayet sanığı: Anlık gelişen bir olay
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde kamyonun nehre düşmesi sonucu 33 kişi hayatını kaybetti

Yasak olmasına rağmen yolcu taşıyordu! Kamyon nehre düştü: 33 ölü
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! 'Müsamaha göstermeyeceğiz'

MSB'den komşuya son uyarı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"