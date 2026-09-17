Edirne Belediyesinin ürettiği ayçiçeklerinin hasadı yapılıyor

Edirne Belediyesinin ürettiği ayçiçeklerinin hasadı yapılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediyesi tarafından belediyeye ait arazilerde yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadına başlandı.
Edirne Belediyesi tarafından belediyeye ait arazilerde yetiştirilen ayçiçeklerinin hasadına başlandı.
Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Takındı, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleriyle hasat çalışmalarını takip etti.
Belediyeden yapılan açıklamada, kamuya yeniden kazandırılan tarım arazilerinin üretimde değerlendirildiği belirtildi.
Hasat edilen ayçiçeklerinin işlenerek ayçiçeği yağına dönüştürüleceği ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağı bildirilen açıklamada, belediyeye ait tarım arazilerinin üretime kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.