Edirne Belediyesinin düzenlediği 'Edirne Sofrası' iftar programında 10 bin kişi katıldı

Edirne'de 3 farklı noktada düzenlenen sokak iftarında 10 bin kişi iftar yaptı.

Edirne Belediyesince geleneksel hale getirilen "Edirne Sofrası", hava muhalefeti nedeniyle Saraçlar Caddesi yerine pazartesi pazarı ile 2 farklı mahallede kuruldu.

Program kapsamında çok sayıda Edirneli birlikte oruç açtı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, pazar yerindeki programda yaptığı konuşmada, Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

İnsanlığın ve tarihin kadim kenti Edirne'nin, kökenleri ve doğum yerleri ne olursa olsun burada yaşayan 200 bin Edirneli'nin kenti olduğunu belirten Gürkan, "O yüzden bu kadim şehirde, bu güzel şehirde, bu mukaddes şehirde, el ele, gönül gönüle, sen ben demeden, biz ötekiler demeden hepimiz tıpkı bu akşam bu iftar sofrasında olduğu gibi, bu bin aydan hayırlı gecede olduğu gibi bu kenti yüceltmeye, Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmaya devam edeceğiz. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Ramazan Bayramımız kutlu olsun." diye konuştu.

Program, Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun ilahi konseriyle sona erdi.

İftara, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Necati Görgülü, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.