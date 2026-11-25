Edirne Belediyesine ait kamyonet Saraçhane Köprüsü'nde alev alıp kullanılamaz olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediyesine ait kamyonet, akşam saatlerinde tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyonet kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri köprüyü trafiğe kapattı.
EDİRNE'de seyir halinde olan kamyonet tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde alev alıp yanmaya başladı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edirne Belediyesi'ne ait kamyonetin tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde geçişi sırasında motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurup, indi. Alevler kısa sürede kamyoneti sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis köprüyü trafiğe kapattı. İtfaiyenin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kamyonetim kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.